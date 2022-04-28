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İki sevgili, 24 yaşındaki genci boğarak öldürdü

İki sevgili, 24 yaşındaki genci boğarak öldürdü
28 Nisan 2022 Perşembe 08:29

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan bir yatağında 24 yaşındaki Kerim Bozan iple boğularak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yabancı uyruklu 37 yaşındaki Elizabeth O. ve sevgilisi olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Hayder S. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen iki kişi tutuklandı

Olay, önceki akşam Seydikemer ilçesinin Boğalar Mahallesi'nde meydana geldi. Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopside, iple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, Kerim Bozan (24) olduğu belirlendi.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kerim Bozan'ı son olarak İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu sevgilisi Hayder S. (31) ile birlikte görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine sevgili oldukları öğrenilen yabancı uyruklu Elizabeth O. (37) ile Hayder S. (31), Fethiye ilçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki sevgilinin jandarmadaki sorgulamalarında Bozan'ı, Elizabeth O.'yu rahatsız ettiği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen iki sevgili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #seydikemer #cinayet #ölüm #iple boğdular #kerim bozan
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