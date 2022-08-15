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İki yamaç paraşütü havada çarpıştı! İşte o anlar...

15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:40

Muğla Fethiye'de iki yamaç paraşütü kalkış sırasında havada çarpıştı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, olayda 4 kişi yaralandı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ’ın 1700 metredeki pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla havalandı.
Aynı anda kalkış yapan pilotlar yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte çarpıştı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcusu yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan paraşütlerin havada çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #yamaç paraşütü #kaza
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