İkinci kez evlenmek isteyince dolandırıcıların kurbanı oldu

Eşini 4 yıl önce kaybeden 65 yaşındaki Ali Güven, yeniden evlenmek isteyince dolandırıcıların kurbanı oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Güven, 30 yıllık eşini 4 yıl önce kaybetti. Bir hayırseverin evinde kira ödemeyen yaşayan Güven, yeniden evlenme kararı aldı.

Güven'e bir yakını evlenmesi için İzmir Selçuk'ta bulunan Gülay Ş.'yi önerdi. Selçuk'a giden Güven, Gülay Ş.'yi de alıp Bayramiç'e döndü. Gülay Ş., evlenmek için altın şart koştu. Bunun üzerine Güven, ölen eşinden miras kalan tarlayı satarak elde ettiği parayla da altın aldı. Altını ve bir miktar parayı düğün hazırlığı yapması için de Gülay Ş.'ye verdi.

Bunun üzerine Gülay Ş., özel eşyalarını almak istediğini söyleyerek Güven ile birlikte Selçuk ilçesine döndü. Evinin yakınına geldiklerinde Güven'e beklemesini ve eşyalarını alıp geleceğini söyleyen Gülay Ş., dönmedi. Saatlerce kadını bekleyen Güven, kadın gelmeyince de Bayramiç'e geri döndü.

Tüm uğraşlarına rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için aracı olan kişi ve Gülay Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ali Güven, "Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu. Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp gelecem, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evlenecem seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti" dedi.