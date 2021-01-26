YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
0
EVCİL HAYVANLAR DA AŞILANMALI
EVCİL HAYVANLAR DA AŞILANMALI
0
'KÖLELİK KARŞITI' DOLAR
'KÖLELİK KARŞITI' DOLAR
0
ETİ SAKIN YIKAMAYIN!
ETİ SAKIN YIKAMAYIN!
0

İkinci kez evlenmek isteyince dolandırıcıların kurbanı oldu

Eşini 4 yıl önce kaybeden 65 yaşındaki Ali Güven, yeniden evlenmek isteyince dolandırıcıların kurbanı oldu

İkinci kez evlenmek isteyince dolandırıcıların kurbanı oldu
26 Ocak 2021 Salı 09:51

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Güven, 30 yıllık eşini 4 yıl önce kaybetti. Bir hayırseverin evinde kira ödemeyen yaşayan Güven, yeniden evlenme kararı aldı.

Güven'e bir yakını evlenmesi için İzmir Selçuk'ta bulunan Gülay Ş.'yi önerdi. Selçuk'a giden Güven, Gülay Ş.'yi de alıp Bayramiç'e döndü. Gülay Ş., evlenmek için altın şart koştu. Bunun üzerine Güven, ölen eşinden miras kalan tarlayı satarak elde ettiği parayla da altın aldı. Altını ve bir miktar parayı düğün hazırlığı yapması için de Gülay Ş.'ye verdi.

Bunun üzerine Gülay Ş., özel eşyalarını almak istediğini söyleyerek Güven ile birlikte Selçuk ilçesine döndü. Evinin yakınına geldiklerinde Güven'e beklemesini ve eşyalarını alıp geleceğini söyleyen Gülay Ş., dönmedi. Saatlerce kadını bekleyen Güven, kadın gelmeyince de Bayramiç'e geri döndü.

Tüm uğraşlarına rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için aracı olan kişi ve Gülay Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ali Güven, "Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu. Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp gelecem, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evlenecem seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti" dedi.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #evlenme vaadiyle kandırılma #çanakkale
Önceki Haber
Zehirlenmekten son anda kurtuldular
Sonraki Haber
Kız arkadaşını dövüp, sosyal medyada yayınladı
Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu
Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu
0
Yeni sümbül türü keşfedildi
Yeni sümbül türü keşfedildi
0
Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
0
Akyaka'da denizin çekilmesi endişe yarattı
Akyaka'da denizin çekilmesi endişe yarattı
0
Manisa'da kaza: 1 ölü
Manisa'da kaza: 1 ölü
0
13 saat sonra bulundular
13 saat sonra bulundular
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.