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İnanılmaz olay! Ambulansa yer vermediler bir de 'geberen gebersin' diye bağırdılar

İnanılmaz olay! Ambulansa yer vermediler bir de 'geberen gebersin' diye bağırdılar
09 Ocak 2022 Pazar 09:09

Muğla Menteşe'de temizlik işçileri çalıştığı sırada bir ambulans o sokağa girdi. Çöpk arabası ambulansa yer vermezken, temizlik işçilerinden biri de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. Olayın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olurken, temizlik işçileri hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi

Rahatsızlanan bir kişiyi evinden alan ve hastaneye sevk etmek üzere hareket eden ambulans, dün öğle saatlerinde, Menteşe'nin Karamehmet Mahallesi Dicle Sokak'ta Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonuyla karşılaştı. İddiaya göre, yolu kapatan çöp kamyonunun şoförü, ambulansa yol vermezken, personellerden birisi de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

Olayın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, inceleme ve görüntülerde yer alan personeller hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ESPRİ YAPMIŞ

Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise "İşin yoğunluğundan dolayı düşüncesizce sözler sarf ettim. Kötü niyetli değildim. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten çok özür dilerim. Yoksa bir insan yaşamı ile ilgili böyle art niyetli düşünmek mümkün değildir. Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Kastım böyle bir düşünce değildi" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #Menteşe #temizlik işçileri #geberen gebersin #ambulans
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