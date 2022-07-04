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İngiliz çift Bodrum'da kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla Bodrum'da dün sabaha karşı meydana gelen kazada İngiliz uyruklu olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Jake Robert Mclean hayatını kaybederken, kız arkadaşı 28 yaşındaki model Yazmin Oukhellou ise ağır yaralandı

İngiliz çift Bodrum'da kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:46

Kaza, dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Yalıkavak– Bodrum yolunda meydana geldi. Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean yönetimindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık  ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mclean yaşamını yitirirken, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Jake Robert Mclean'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşamını yitiren Mclean'ın kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #trafik kazası #ölüm #ingiliz çift kaza
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