Irlamaz Çayı'nda taşkın riski bitiyor

Şiddetli yağışların ardından zaman zaman taşkınlara neden olan Manisa Turgutlu Irlamaz Çayı yeniden düzenleniyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 kilometrelik hatta başlatılan yatak tanzim çalışmaları 3 ay sonra tamamlanacak. Binlerce dekar verimli tarım arazisinde su baskını riski en aza indirilecek. Ocak ayındaki şiddetli yağışların ardından yer yer tıkanarak taşkınlara neden olan Turgutlu Irlamaz Çayı'ndan üreticiye sevindirici haber. Binlerce dekar araziyi taşkın riskinden kurtarmayı hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 11 bin 50 metrelik hatta yatak temizliği ve tanzim çalışması başlattı.

658 bin 562 metreküp rüsubat çıktı

İlk yağışlarla birlikte Ocak ayının 12'sinde start alan çalışmalarda şu ana kadar 6,500 metrelik dere yatağı yeniden düzenlendi. Proje'nin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Irlamaz Çayı'nda yaklaşık 3 ay önce başlattığımız çalışmaların yaklaşık % 60'ını tamamladık. Dere yatağından şu ana kadar 658 bin 560 metreküp rüsubat çıkardık. Su yolunu rahatlattık. Çalışmalarımızı 2-3 ay içinde tamamlayarak kış aylarına çiftçimizin taşkın korkusu yaşamadan girmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

DSİ ekiplerinin Irlamaz Çayı'nın 2 ayrı noktasında çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Eker "Ancak temizlemek kadar temiz tutmak da önemli. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Evsel veya Sanayi atıklarımızı dere veya nehir yataklarına atmayalım. Atanları da uyaralım" dedi.