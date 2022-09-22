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İş arkadaşına cinsel organının fotoğrafını gönderen zabıta tutuklandı!

İş arkadaşına cinsel organının fotoğrafını gönderen zabıta tutuklandı!
22 Eylül 2022 Perşembe 10:02

Denizli'de belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Sami D.'nin kendisine bağlı olarak çalışan 45 yaşındaki P.B. isimli kadını sosyal medya üzerinden taciz ettiği ortaya çıktı. Evli kadına cinsel organının fotoğrafını gönderen Sami D. tutuklandı

Olay, Kale Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip, P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi. P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na Sami D. hakkında şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Sami D., polis tarafından gözaltına alındı. Sami D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #tutuklama #zabıta memuru #taciz
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