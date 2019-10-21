İspanya'yı andırdı

Bodrum'da '4. Boğa Güreşleri Festivali'nde sahiplerinin elinden kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşattı. Güreşler, İspanya'daki boğa güreşlerini andırdı. Karaova, Mumcular ve Gölbaşı Mahalle muhtarlıklarının ortaklaşa düzenlediği geleneksel boğa güreşlerinde bu yıl 120 boğa güreştirildi.

İspanya'yı andırdı
21 Ekim 2019 Pazartesi 16:43

Karaova Gölbaşı Spor Tesisleri'ndeki etkinliği, bazıları kamyonet ve römorkların üzerinde olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi izledi. Çekişmeli geçen güreşler, gün batımından sonra tamamlanabildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, boğa sahipleri ve saha görevlileri zaman zaman zor anlar da yaşadı. Bazı görevliler ve boğa sahipleri, saha içerisinde koşan boğaların önünden kaçmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.

Araçlar zarar gördü

Saha dışına çıkması engellenemeyen boğalar ise bazı araçlara zarar verdi. Karaova Muhtarı Muhammet Karademir, etkinlikte Muğla ve Aydın bölgesinden getirilen boğaların güreştirildiğini belirtti. Karademir, festivalden elde edilen gelirin Mumcular Fuat Erten İlk ve Ortaokulu'na çok amaçlı spor salonu yapımında kullanılacağını söyledi.

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