İşsiz koca dehşet saçtı! Bir kadın daha öldürüldü!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süredir işsiz olan Sinan Uygun, alkol aldıktan sonra tartıştığı 2 çocuk annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde Engin Apartmanının ikinci katında meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Sinan Uygun (41), evde alkol aldıktan sonra 2 çocuk annesi tekstil işçisi eşi Ummuhan Zerrin Uygun (38) ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisini aldatmakla suçladığı eşini boğazından bıçaklayan Sinan Uygun, olayın ardından apartmanın önüne çıktı.

Gürültü ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinan Uygun olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eve gelen sağlık ekipleri Ummuhan Zerrin Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Uygun'un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 20 yaşındaki erkek ve 17 yaşındaki kız çocuklarının olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Eşini bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun'un emniyetteki sorgulaması sürüyor.



