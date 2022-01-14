O FOTOĞRAFA AÇIKLAMA GELDİ
O FOTOĞRAFA AÇIKLAMA GELDİ
0
BATTANİYE AHTAPOTU GÖRÜNTÜLENDİ
BATTANİYE AHTAPOTU GÖRÜNTÜLENDİ
0
BAŞBAKAN'IN DANSI GÜNDEM OLDU
BAŞBAKAN'IN DANSI GÜNDEM OLDU
0
ÖNLEM ALINMAZSA HASTANE YETMEYECEK
ÖNLEM ALINMAZSA HASTANE YETMEYECEK
0

İşten çıkarılan genç kadın intihar etti!

İşten çıkarılan genç kadın intihar etti!
14 Ocak 2022 Cuma 10:57

Muğla'da 24 yaşındaki bir genç kadın evinin önünde kendini asarak intihar etti. Genç kadının bir süre önce boşandığı ve doğum gününde işten çıkartılınca bunalıma girerek intihar ettiği öğrenildi


Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Koyunbaba mahallesindeki evinde yalnız yaşayan ve bir süre önce evli olduğu erkekten boşanan 24 yaşındaki kuaför Göksenil Feyza Çanoğlu, yaşamına son verdi.

Sözcü'nün haberine göre, dün akşam yaşanan olayda komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çanoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerine gelen genç kadının yakınları ve arkadaşları büyük şok yaşarken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Göksenil Feyza Çanoğlu’nun arkadaşları, “Kısa bir süre önce eşinden boşanmıştı. Zaten huzursuzdu, bir de doğum gününü kutlamaya hazırlanırken işten çıkarılması onun için büyük bir yıkım oldu. Çok duygusal ve iyi bir insandı. Art arda gelen bunalımları kaldıramadı ama böyle olması gerekmezdi” dedi.

Etiketler; #muğla #intihar #kuaför intihar #işten çıkarıldı
Önceki Haber
Uzmanlar açıkladı: Aynı anda iki virüs taşıyan hastalarımız var
Sonraki Haber
İzmir'de bir yılda satılan konut sayısı belli oldu
Eşini vahşice öldürdü, kendi de ağır yaralı
Eşini vahşice öldürdü, kendi de ağır yaralı
0
Öğrenciler ve öğretmenler okula gelince şoke oldu! Bahçede kocaman bir çukur oluştu!
Öğrenciler ve öğretmenler okula gelince şoke oldu! Bahçede kocaman bir çukur oluştu!
0
Elyaf sarma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti!
Elyaf sarma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti!
0
Köyceğiz Gölü taştı!
Köyceğiz Gölü taştı!
0
Dumlupınar Üniversitesi 100 kişi alacak
Dumlupınar Üniversitesi 100 kişi alacak
0
Otomobiliyle yolunu kestiği DJ'yi silahıyla vurdu
Otomobiliyle yolunu kestiği DJ'yi silahıyla vurdu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.