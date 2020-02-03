İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı takla attı.

Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kuyucak ilçesinin kırsal Feslek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taşoluk Mahallesi'ndeki yangını söndüren itfaiye ekipleri geri dönmek için yola çıktı. Ahmet Yıldırım (34) yönetimindeki 09 Y 0468 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, araçtaki 2 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.