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İzmir'deki bir restoranda yemek yiyen aile rahatsızlandı. Küçük kız öldü, anne ve kardeşi tedavi altında

İzmir'deki bir restoranda yemek yiyen aile rahatsızlandı. Küçük kız öldü, anne ve kardeşi tedavi altında
20 Nisan 2022 Çarşamba 09:04

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan yazlıklarına gelen Mercankaya ailesi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir restoranda yemek yedikten sonra Didim'e döndü. Evlerinde gittiklerinde rahatsızlanan aile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan aileden 6 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya 4 gün sonra yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki kardeşi Ege ve annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavisi sürüyor. 

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. İddiaya göre bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ECE MELİSA KURTARILAMADI

Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı aynı restoranda yemek yiyen baba Cihan Mercankaya da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #izmir #gaziemir #restoran #yemek #ölüm #gurbetçi aile ölüm
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