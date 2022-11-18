İzmir ve Muğla'da deprem oldu. İzmir'deki deprem saat 04.09'da 3.5 şiddetinde meydana gelirken, merkez üssü ise Gaziemir olarak açıklandı. Muğla'daki depremin merkez üssü ise Ula oldu. Sabah saat 07.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı

İzmir'de, merkez üssü Gaziemir ilçesi olmak üzere, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.09'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 07.26'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.