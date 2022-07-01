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Kaçak göçmen botta doğum yaptı!

Aydın Didim'de Yunan unsurlarca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin arasında bulunan 32 yaşındaki Kamerun uyruklu kadının ise botta doğum yaptığı öğrenildi. Doğum yapan anne ve bebeği tedavi altına alındı

01 Temmuz 2022 Cuma 09:51

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı. Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.

ANNE VE BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #kaçak göçmen #botta doğum
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