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Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 6 kişi öldü!

Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 6 kişi öldü!
24 Eylül 2022 Cumartesi 15:10

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ayvacık #kaçak göçmen #tekne battı #ölüm
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