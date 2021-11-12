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Kaçakları taşıyan yelkenli tekne yan yattı: 1 kişi öldü, 9 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak yollardan deniz yoluyla Yunanistan'a gitmeye çalışan yelkenli teknenin yan yatmasıyla 1 kaçak göçmen öldü, 9'u da kurtarıldı

Kaçakları taşıyan yelkenli tekne yan yattı: 1 kişi öldü, 9 kişi kurtarıldı
12 Kasım 2021 Cuma 12:39

Didim açıklarında kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yattığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin çalışması sonucu 9 kaçak göçmen kurtarıldı, 1'inin ise cansız bedeni bulundu. Ölen göçmenin cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğerleri ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #kaçak göçmen #kaçak göçmen ölüm
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