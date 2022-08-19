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Kaçırıldım dedi, ormanda elleri ayakları bağlı bulundu. Gerçek polis sorgusunda ortaya çıktı!

Kaçırıldım dedi, ormanda elleri ayakları bağlı bulundu. Gerçek polis sorgusunda ortaya çıktı!
19 Ağustos 2022 Cuma 11:50

Denizli'de mesaj atarak kaçırıldığını söyleyen 31 yaşındaki İran uyruklu Parfane Poladin, ormanda bulundu. El ve ayakları koli bandı ile bağlı olarak bulunan Poladin, ormanda yürüdüğü sırada 3 erkek tarafından kaçırıldığını söyledi. Gerçek ise polisin çapraz sorgusunda ortaya çıktı


Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan İran uyruklu Parfane Poladin, önceki gün saat 22.00 sıralarında, aynı ülke vatandaşı olan arkadaşlarına, SMS gönderip, 3 kişi tarafından ormanda kaçırıldığını belirtip, yardım istedi. Poladin, ardından bulunduğu yerin konumunu da gönderdi. Bunun üzerine yardıma giden 3 arkadaşı ormanda Poladin'i ağız bantlı, el ve ayakları bileklerinden koli bandıyla bağlanmış buldu. Arkadaşları o anları cep telefonuyla görüntüleyip, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çekilen videoda çok korktuğu ve vücudunda çizikler oluştuğu dikkati çeken Poladin, polise verdiği ilk ifadesinde, ormanda yürüyüş yaptığı sırada 3 erkeğin kendisini kaçırdığını, ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladıktan sonra bağırmaması içinde ağzını bantladıklarını söyledi. Poladin, çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, sağlık kontrolünden geçirildi.

İLGİ ÇEKMEK İÇİN KAÇIRMA PLANI YAPMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ile Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Poladin'in ifadesi doğrultusunda orman ve çevresinde araştırma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da tek tek incelendi. Ancak, Poladin'in kaçırıldığına dair bir bulguya rastlanmadı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Poladin, çelişkili ifadeler verince çapraz sorguya alındı. Poladin, sorgusunda gerçeği anlatıp, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin ilgisini çekmek için böyle bir kaçırılma planı uydurduğunu itiraf etti. Poladin sorgusunda, ormana yanında götürdüğü koli bandıyla kendisini bağladığını ardından da arkadaşlarını arayıp, yardım istediğini de anlattı. Hakkında 'suç uydurmaktan' işlem yapılan Poladin, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaçırılma #sahte kaçırılma
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