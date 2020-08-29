Kadın başkanla lokantalara “kadın eli“ değdi

Hemşireliği bıraktıktan sonra kafe işletmeye başlayan ve 2 yıl önce Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Genel Kurulu'nda erkek rakibini 60 oy geride bırakarak meslek odası başkanı seçilen Pınar Güney, ilçedeki lokantalara "kadın eli" değmesini sağladı

Türkiye'nin değişik illerinde yaklaşık 7 yıl ilk yardım ve acil bakım hemşiresi olarak görev yaptıktan sonra hayali olan restoranı işleten, 2 yıl önce girdiği meslek odası seçimlerini kazanarak lokantacılar odası başkanı olan Pınar Güney, Akhisar ilçesindeki lokantalara "kadın eli" değmesini sağladı.

Sağlık meslek lisesinden mezun olduktan sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hemşire olarak göreve başlayan Pınar Güney (37), burada uzun yıllar çalıştıktan sonra İzmir'e geldi. Evlendikten sonra çocukluk hayali olan kafe ve restoran işletmeciliği için kollarını sıvayan Güney, görevinden istifa ederek memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde işletme açtı.

Burada müşterilerini ağırlarken bir yandan da kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan ve yöneticilik yapan Güney, 2 yıl önce yapılan Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Genel Kurulu'na başkan adayı olarak katıldı. Bu seçimde odanın 20 yıllık başkanını yaklaşık 60 oy geride bırakan Güney, başkanlığa seçildi.

Pınar Güney, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca işletmeciliğe hep özendiğini belirterek, "Nasip oldu küçük bir işletmeyle başladım. Sonra bu güzel işletmeyi açtık, gıda ağırlıklı kafeterya işletiyorum. Kendi mesleğimizin sorunlarıyla ilgilenmek ve sektörümüzü daha yukarılara taşımak için oda başkanlığına aday oldum." dedi.

- "Mutfağın gerçek sahibi hanımlardır"

Seçimlere "Mutfağın gerçek sahibi hanımlardır" sloganıyla girdiğini dile getiren Güney, "Mutfağın gerçek sahibi olan kadınları biraz daha cesaretlendirmek, mesleklerinde ve toplumsal hayatta başarıya ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kadın girişimlerini destekliyoruz, 18 meslek koluna danışmanlık yapıyoruz, üyelerimizle ve şehrimizin lezzetleriyle yakından ilgiliyiz." diye konuştu.

- "Kadından başkan olmaz dediler"

Güney, restoranlarda "usta" kavramının genellikle erkeklerle özdeşleştiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Seçime girdiğimde üyelerim 'Kadından başkan olmaz, kadınla rahat konuşamaz, iletişim kuramazsınız' dediler. Gerçekten bizim sektörümüz çok zor, mutfak sert ve hata kabul etmeyen bir yer. Bu yüzden sertlik denince erkek akla geliyor. Biz bu algıyı yıktık. Seçimden önce ön yargıyla bakan bütün üyelerimiz 'İyi ki başkanımız kadın, bu kadar ince eleyip sık dokuyor' diyor.

Ben odamdaki her ustaya mutfaklarında bir kadın istihdam etmesini şart koştum. 'Ya eşinizi ya kızınızı ya da varsa bir kadın komşunuz onu mutfağa alacaksınız' dedim. Bir restorana gittiğimde mutfakta kadın gördüğümde önüme gelen salatayı ve diğer yemekleri çok daha rahatlıkla tüketiyorum. Biliyorum ki o kadın evinde o marulu ve domatesi içine sinene kadar 3-4 kez yıkamadan hiç kimsenin önüne koymaz. O yüzden ben kadının olduğu yerde temizliğin hijyenin ve bereketin olduğuna inanıyorum."

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice ise kadınların Türk mutfağında çok önemli yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federasyonumuzda kadın başkanın görev yapması bizleri gururlandırıyor. İnşallah gelecek yıllarda kadın oda başkanı sayısı daha da artar." ifadelerini kullandı.