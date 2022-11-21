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Kaldırımda yürüyen baba ve oğluna araba çarptı. Oğlu öldü, baba ağır yaralı

Kaldırımda yürüyen baba ve oğluna araba çarptı. Oğlu öldü, baba ağır yaralı
21 Kasım 2022 Pazartesi 09:05

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda yürüyen baba ve oğluna, otomobil çarptı. Kazada 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, babası ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba tedavi altına alındı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli Bulvarı eski sanayi kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan Hüseyin Yuka idaresindeki 09 LO 805 plakalı otomobil, tabakhane deresi köprüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ve oğlu Yasin Demir’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Yasin Demir ise ağır yaralı olarak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Hüseyin Yuka ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kaza #ölüm #haber
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