Kale'de atık su sorunu bitiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin Kale ilçesinde hayata geçireceği 30 bin kişi kapasiteli Kale Merkez Atık Su Arıtma Tesisi projesi devam ediyor. Tesis, Kale'nin atık sularını sulama suyu standartlarında arıtarak, çevre kirliliğinin önlenmesinde kilit rol görevi üstlenecek.

Çevre yatırımlarıyla örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan tüm ilçelerde atık su arıtma tesisi yapımına devam ediyor. Bu kapsamda bir süre önce Kale İlçesi'nde yapımına başladığı atık su arıtma tesisi inşası sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Kale'de hayata geçirdiği atık su arıtma tesisi 25.000 metrekare toplam inşaat alanına sahip. 2 kademede inşa edilen tesisin toplam kapasitesi ise 30 bin kişilik. Tesisisin 13 bin kişilik ilk kademesi günlük ortalama 2425 metreküp, 17.000 kişilik ikinci kademesi ise günlük ortalama 3172 metreküp suyu arıtacak.

Sulama suyu standartlarında arıtma yapılacak

Betonarme biyolojik atık su arıtma tesisi olarak inşa edilen Kale Atık Su Arıtma Tesisi atık suları sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtacak. Atık su fiziksel arıtma, ileri biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulacak. Daha sonra atık sudan azot, fosfor, organik karbon ve zararlı organizmaların giderimi yapılarak deşarj edilecek.

Daha yaşanılır bir çevre

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, göreve geldikleri ilk günden beri aynı anlayışla gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Çevre konusundaki hassasiyetlerinin en üst seviyede olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, "Yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.