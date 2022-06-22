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Kale direği üzerine devrilen çocuk hayatını kaybetti!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halı sahada tutunduğu kale direğinin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki Eren Işık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı

22 Haziran 2022 Çarşamba 09:00

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sevindik Mahallesi'ndeki park içindeki halı sahada yaşandı. Arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Eren Işık, kale direğinin üs demirine tutunarak sallanmaya başladı. Bu sırada yere monteli olmayan kale direği ağırlık nedeniyle ön tarafa devrildi. Başı kale direğinin altında kalan Eren Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Işık, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, halı saha kapatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #halı saha #kale direği #ölüm
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