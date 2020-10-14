Kaleiçi esnafından dilenci tepkisi

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde esnaf, turistlerden zorla para isteyen dilenci ve fahiş fiyata ürün satmaya çalışan seyyar satıcılardan şikayetçi.

Gittikçe yaygınlaşan, ‘tavşan niyetçiliği’ adı altında vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşatanlara karşı belediyenin önlemlerini artırmasını isteyen 20 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yapan Özdemir Çelik, ''Bazı konularda belediye ekipleri yetersiz kalıyor. Son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerini yönlendirdi ama sayı yetersiz'' dedi.

Turizm kenti Antalya'yı her yıl ziyarete gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında olan tarihi Kaleiçi'ni, seyyar satıcı ve dilenciler mesken tuttu. Tarihi semti gezmeye gelen özellikle yabancı turistleri gözlerine kestiren satıcılar, sattıkları ürünler karşılığında döviz cinsinden fahiş fiyat istiyor. Gündüz saatlerinde çıkan dilenciler turistlerin peşlerine takılarak para talep ediyor. Özellikle tarihi Üçkapılar önüne çıkan tavşan niyetçiliği yapan kişiler ise 'Tavşanı sevebilirsiniz' diyerek, seven turistlerden 10 dolar istiyor. Akşam saatlerinde çıkan palyaçolar da sattıkları küçük balonlar karşılığında döviz cinsinden para talep ediyor.

İngiltere'den Antalya'ya tatile gelen İngiliz turist Sophie Robinson, Kaleiçi'ni gezdiği sırada, iddiaya göre tavşan niyetçiliği yapan bir kişi çantasından 800 lirasını çaldı. Üçkapılar önüne gelen Robinson, kimliği belirsiz kişinin 'Tavşanı sevebilirsiniz' teklifiyle tavşanı sevmeye başladığını, ardından niyetçilik yapan kişinin tavşanı kendi çantasına koyarak cüzdanındaki tüm parayı alarak uzaklaştığını söyledi.

Şikayetçi oldu

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Robinson, Antalya'ya iki gün önce tatile geldiğini belirterek, “Adam çantamdan paramı çaldı. Yaklaşık 800-900 lira aldı. Tavşan bizde kaldı. Paramı aldı ve çantama tavşanı koydu. Tavşan için para ödemek istemedik. Yukarı çıktık, geri vermek için geldiğimizde adam yoktu" dedi.

Turistlerin artık Kaleiçi'nde rahat hareket edemediğini söyleyen Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırımcan, ''Antalya'ya gelen yerli ve yabancı binlerce turist her gün Kaleiçi'ni gezmeye geliyor. Ancak burada artık rahat hareket edemiyorlar. Buraya aile olarak gelen dilenciler, özellikle turistlere yöneliyor. Turistler para vermediği zaman da zorlamaya başlıyor, takip ediyorlar. Son zamanlarda tavşancıların sayısı çok arttı. Turist geçerken 'buyrun tavşanı sevebilirsiniz' diyor. Özellikle çocuğu olan aileler de durup, tavşanı seviyor. Tavşancı da bunun üzerine döviz cinsinden fahiş fiyatlar istiyor'' diye konuştu.



