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Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde maden sahası yakınlarında şarampole devrilen kamyonun şoförü 61 yaşındaki Ömer Canpas yaşamını yitirdi

Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
24 Mart 2021 Çarşamba 14:34

Kaza, Eynez Mahallesi Maden Sahası yakınlarında bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Soma'daki bir termik santrale kömür taşıyan Ömer Canpas , kullandığı 45 YA 1027 plakalı kamyonunun direksiyon hakimiyetini rampada kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon rampada geri kayıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canpas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Canpas'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #kaza #kamyon kaza
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