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Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü 

Muğla'nın Ula ilçesinde, kamyonete arkadan çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Sami Arı (45) hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı

Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü 
08 Mayıs 2023 Pazartesi 00:58

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muğla'nın Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Marmaris istikametine seyir halindeki Sami Arı yönetimindeki 48 EL 656 plakalı otomobil önünde giden Ahmet Bardakçı yönetimindeki 48 AGR 716 plakalı kamyonete arkadan çarparak takla attı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkışan araçtan çıkartılan Sami Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Arı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan ve Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sami Tekeli'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ula
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