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Kamyonetin çarptığı küçük çocuk öldü!

Manisa Selendi'de kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki Miraç Kaygısız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kamyonetin çarptığı küçük çocuk öldü!
09 Haziran 2022 Perşembe 08:58

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Şehirlioğlu Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oynarken yolun karşı tarafına geçmek isteyen Miraç Kaygısız'a, Hüseyin K. yönetimindeki 45 U 6810 plakalı üzerinde süt tanklarının bulunduğu kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Miraç Kaygısız ağır yaralandı. Kaza anında yola yakın tarlada çalışan baba Rıza Kaygısız, hemen olay yerine koştu. Yaralı çocuk kaza yapan kamyonetle Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Miraç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Miraç'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #selendi #kaza #ölüm
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