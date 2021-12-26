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Kanalizasyon borusu döşerken, toprak altında kalıp öldü

26 Aralık 2021 Pazar 09:24

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon borusu döşedikleri sırada toprak kayması nedeniyle toprak altında kalan işçi Ferhat Doğan (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan, kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi. Doğan, iddiaya göre, ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı .Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #işçi ölüm #toprak kayması
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