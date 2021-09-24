ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
0
2 BİN 400 YILLIK EV BULUNDU
2 BİN 400 YILLIK EV BULUNDU
0
İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ KANITLANDI
İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ KANITLANDI
0
LPG OTO GAZA ZAM GELDİ
LPG OTO GAZA ZAM GELDİ
0

Kardeş kavgası ölümle bitti!

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ahmet Kaya (27), aralarında çıkan kavgada kendisine pompalı tüfekle ateş açan ağabeyi Nevzat Kaya'yı (32) bıçaklayarak öldürdü

Kardeş kavgası ölümle bitti!
24 Eylül 2021 Cuma 08:51

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ortaklar Mahallesi Barış Manço Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta oturan Ahmet Kaya ve Nevzat Kaya'nın çocukları oyun oynarken kavga etti. İki kardeş bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Nevzat Kaya evden aldığı pompalı tüfekle kardeşine ateş açtı. Ahmet Kaya saldırıdan yara almadan kurtulup, bıçakla ağabeyini bıçakladı. Kalbinden yaralanan Nevzat Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey katili Ahmet Kaya, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kardeşini öldürdü #kardeş kavgası #ölüm #germencik cinayet
Önceki Haber
Türkiye kırmızı listeden çıktı, İngiliz turistler gelmeye başladı
Sonraki Haber
Bebeğine yanlış aşı yapılan aile suç duyurusunda bulunmuş!
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
0
2 bin 400 yıllık ev bulundu
2 bin 400 yıllık ev bulundu
0
Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!
Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!
0
Eşi ceza verdi: 40 gün dağda zurna çalacak
Eşi ceza verdi: 40 gün dağda zurna çalacak
0
Marmaris'te 2 bin 600 yıllık tarih ortaya çıkartılıyor
Marmaris'te 2 bin 600 yıllık tarih ortaya çıkartılıyor
0
Trafikte şok olay! Sürücüler ne olduğunu şaşırdı!
Trafikte şok olay! Sürücüler ne olduğunu şaşırdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.