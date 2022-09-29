Kardeşini öldürdü intihar süsü verdi!

Muğla Köyceğiz'de intihar ettiği ileri sürülen 46 yaşındaki Münir Koç'un ölümü cinayet çıktı. Yapılan incelemede Koç'un ağabeyi 48 yaşındaki Tünür Koç tarafından öldürüldüğü ve cinayete de intihar süsü verildiği öğrenildi.

Olay, 21 Eylül tarihinde saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesinde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç tarafından aile içi anlaşamamazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.