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Kardeşinin marketine balta ile saldırdı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hüseyin A., aralarında husumet bulunan kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketine baltayla saldırdı. Kasiyere de saldırıp, raflardaki ürünleri ve dolapları parçalayan Hüseyin A., güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Ali A., ağabeyi hakkında jandarmaya şikayetçi oldu

Kardeşinin marketine balta ile saldırdı!
16 Ekim 2022 Pazar 14:33

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan markette meydana geldi. Hüseyin A., iddiaya göre, elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti. Öfkeyle içeri giren Hüseyin A., bağırmaya başladı. Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı. Market çalışanı, son anda geri çekildi. Hüseyin A. da bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı. Bu anlar, marketin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olay anında markette 1 kadın müşterinin de bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, Mehmet Ali A'nın., ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #market #saldırı #balta
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