Kardeşinin tedavisi için şarkı söylediği mekanda öldürüldü!

Muğla'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masrafları için bir eğlence mekanında şarkı söyleyen Zehra Bayır (18), işletme sahipleriyle para meselesi yüzünden çıkan tartışmada başına sert cisimle vurulup havuza atılarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Olay, 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Savcının incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Bayır’ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.