Kardeşlerin oda seçme kavgası ölümle bitti!

Manisa'da iki kardeş arasında çıkan oda seçme tartışması ölümle bitti

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre inşaatı yeni biten evlerine taşınan iki kardeş 33 yaşındaki Murat Çakmakçı ve 25 yaşındaki Yunus Çakmakçı arasında oda seçme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Çakmakçı evin çatısına çıkarak burada bulunan av tüfeğini aldı. Aşağıya inen Çakmakçı, kardeşi Yunus Çakmakçı'ya ateş etti.

Yunus Çakmakçı kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyarak dışarıya çıkan yakınları ile Murat Çakmakçı arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Murat Çakmakçı da yaralandı.

Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası Yunus Çakmakçı'yı hastaneye kaldırdı ancak 25 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası yakınları tarafından darbedilen Murat Çakmakçı ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağabey Çakmakçı, daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yunus Çakmakçı'nin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çakmakçı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, olayda kullanıldığı öğrenilen tüfek polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.