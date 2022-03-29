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Karı-kocayı kaza ayırdı!

Karı-kocayı kaza ayırdı!
29 Mart 2022 Salı 09:34

Muğla'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde olan kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 66 yaşındaki Nezahat Tolun hayatını kaybederken, 70 yaşındaki Ahmet Tolun ise ağır yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Seydikemer'den Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet Tolun yönetimindeki 48 GF 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 32 E 2979 plakalı tüp yüklü kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Nezahat Tolun'un yaşamını yitirdiği, eşi Ahmet Tolun'un ise ağır yaralandığı belirlendi. Nezahat Tolun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na, ağır yaralanan eşi Ahmet Tolun ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kamyon şoförü S.T.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm #trafik kazası
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