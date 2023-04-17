TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, öldü
17 Nisan 2023 Pazartesi 00:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde  Orhan Y'nin (20) kullandığı 48 AJM 599 plakalı otomobil, Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e (34) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle orta refüjdeki trafik tabelasına çarpan Özdemir, diğer şeride geçerek metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan Seyfettin Özdemir'in, bir süre önce deprem bölgesi Diyarbakır'dan çalışmak için Bodrum'a geldiği ve ilçedeki bir araç yıkama işletmesinde çalıştığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #kaza #muğla #ÖLÜMLÜ KAZA #polis #yaya
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Şampiyon Fenerbahçe'de kupa heyecanı
Sonraki Haber
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, öldü
Maden işçilerini taşıyan servis devrildi, 9 yaralı
Maden işçilerini taşıyan servis devrildi, 9 yaralı
0
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı, tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı, tutuklandı
0
Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadın hastanede öldü
Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadın hastanede öldü
0
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
0
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
0
Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.