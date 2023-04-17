Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Orhan Y'nin (20) kullandığı 48 AJM 599 plakalı otomobil, Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e (34) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle orta refüjdeki trafik tabelasına çarpan Özdemir, diğer şeride geçerek metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan Seyfettin Özdemir'in, bir süre önce deprem bölgesi Diyarbakır'dan çalışmak için Bodrum'a geldiği ve ilçedeki bir araç yıkama işletmesinde çalıştığı öğrenildi.