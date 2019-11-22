Kasımpaşa Üst Geçidi yeniden yapılıyor

Menemen Belediyesi, İzmir Çanakkale Otoyolu üzerinde bulunan eski Kasımpaşa Üst Geçidi yıkarak yerine modern ve daha kullanışlı yeni bir üst geçit yapıyor.

Köprü sökümüne geçtiğimiz günlerde başlanan çalışmanın 100 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Menemen Belediyesi tarafından yaya güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni üst geçit, eski üst geçitten şikayetçi olan Menemenliler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Menemen'de kaliteli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak ve ulaşım alanında yaptığı hizmetlerle Menemen trafiğine nefes aldırmak için çalışan Menemen Belediyesi, yaya trafiği alanında yaptığı çalışmalarla da takdir topluyor. Menemenlilere daha kaliteli hizmet vermek için çabalayan Belediye, Kasımpaşa Üst Geçidi'ni yeniden yapıyor. Demir bölümleri çürümeye başlamış, zemininde hasarlar ve çukurlar oluşmuş, kullanım açısından da konfordan yoksun eski üst geçit söküm çalışmaları 28 Ekim 2019 tarihinde başlamıştı. 4734 sayılı Kamu İhalesi Yasası'na göre ihale edilen Kasımpaşa Üst Geçidi'nin yapım çalışmaları 100 gün içerisinde tamamlanarak Menemenlilerin hizmetine sunulacak.

Konak Meydanı'ndan Menemen'e

Kasımpaşa Üst Geçidi, 1970'li yıllarda o dönemin İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından Konak Meydanı'nda yaptırılmıştı. Meydanın yeniden düzenlenmesi neticesinde 1993 yılında Yüksel Çakmur'un başkanlığı döneminde sökülerek sembolik bir ücret karşılığında Menemen Belediyesi'ne satılan üst geçit o tarihten bu yana Kasımpaşa Mahallesi'ni Menemen merkeze bağlayacak şekilde kullanılıyordu. Hemen hemen 41 yıllık bir geçmişe sahip, Menemen'in sembollerinden biri olan Kasımpaşa Üst Geçidi, çok eskimesi nedeniyle bulunduğu bölgede tehlike oluşturmaya başlamıştı. Kasımpaşa Üst Geçidi artık Menemen'de tarih oluyor. Yerini daha modern, asansörlü ve çağın şartlarına uygun bir üst geçide bırakıyor.

Modern ve konforlu bir üst geçit

Asansörlü-yürüyen merdivenli yeni üst geçit ile yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde konfor ve emniyet sağlanacak. Özellikle engelli vatandaşların kullanımına yönelik olarak yapılan asansörler, vatandaşlara rahat kullanım imkanı sağlarken, üst geçitlerdeki yürüyen merdivenler de yayaların güvenle ve rahatlıkla karşıdan karşıya geçişlerinde yardımcı olacak. 54 metre uzunluğunda planlanan yeni üstgeçit, 12 metrelik iki büyük kolon ve bunlardan çıkan çelik halatlar ile asma köprüleri andıran bir mimariye sahip olacak. Uzunlukları 7.45 metre ve 7.70 metre olmak üzere iki iniş ve iki çıkış yürüyen merdivenleri ile hizmet verecek olan geçitte 800 kg kapasiteli iki de asansör bulunacak.