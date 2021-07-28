KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
0
KİŞİLİĞİNİZ KİLONUZU ETKİLİYOR!
KİŞİLİĞİNİZ KİLONUZU ETKİLİYOR!
0
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

Katil zanlısı Yağmur'u nasıl öldürdüğünü anlattı!

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve 2 gün sonra bir arazide 27 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulunan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın (16) katil zanlısı olarak yakalanıp, gözaltına alınan komşuları Nizam Cansızlar'ın ifadesi ortaya çıktı

Katil zanlısı Yağmur'u nasıl öldürdüğünü anlattı!
28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:26

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda saat 14.00 sıralarında eve dönüş yolunda, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, dün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tayhan'ın katil zanlısı olarak komşuları Nizam Cansızlar, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Cansızlar, cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.

POLİS PARKTA UYURKEN BULDU

Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam Cansızlar'ın telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Cansızlar'ı burada uyurken yakaladı. Nizam Cansızlar, götürüldüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Eve, kız kendisi geldi. Kapıyı açtım içeri aldım. Bana, dertleşmeye geldiğini söyledi. 2 gün boyunca evde birlikte kaldık. Son gün bana 'Birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantladı, ellerimi bağladı ama daha sonra çözdü. Ardından ben onun ağzını bantlayıp, ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu. Tüm bunları olayın yaşandığı gün saat 04.00 sıralarında yaptım. Çarşafla akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Damlayan kanları sonra temizledim" dedi.

ESKİ EŞİNİ DARP ETMİŞ

Öte yandan Nizam Cansızlar hakkında, 2009 yılında Almanya'dan Didim'e tatil için gelen boşandığı eşini darp ettiği gerekçesiyle Didim Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. Ancak Alman vatandaşı olan eski eşin şikayetini geri çekmesi üzerine davanın düştüğü öğrenildi. Nizam Cansızlar, polisteki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #cinayet #yağmur tayhan cinayet
İlişkili Haberler
İki gündür kayıp olan Yağmur'dan acı haber geldi!
İki gündür kayıp olan Yağmur'dan acı haber geldi!
Önceki Haber
Başkan Soyer'den mülteci açıklaması: Bunu herkesin hazmetmesi lazım!
Sonraki Haber
Kahvenin göze etkisi ortaya çıktı!
Havalandırma boşluğunda ceset bulundu!
Havalandırma boşluğunda ceset bulundu!
0
Müteahhit ağaca asılı bulundu!
Müteahhit ağaca asılı bulundu!
0
16 yaşındaki Yağmur ölü bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı!
16 yaşındaki Yağmur ölü bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı!
0
Manisa'da iki aile kavga etti: 1 ölü, 3 ağır yaralı!
Manisa'da iki aile kavga etti: 1 ölü, 3 ağır yaralı!
0
İki gündür kayıp olan Yağmur'dan acı haber geldi!
İki gündür kayıp olan Yağmur'dan acı haber geldi!
0
Tabip Odası Başkanı açıkladı: İki hafta içinde vaka sayısında patlama yaşanacak!
Tabip Odası Başkanı açıkladı: İki hafta içinde vaka sayısında patlama yaşanacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.