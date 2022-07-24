Kavga ettiği babasını döverek öldürdü!

Aydın Germencik'te 34 yaşındaki A.T. ile babası 69 yaşındaki Fikret T. arasında başlayan tartışma acı bitti. Oğul A.T. babasını tekme ve yumruklarla darp ederek öldürdü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Turan Emek Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. Fikret T. ile oğlu A.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavgada A.T., babasını yumruk ve tekmelerle darbetti. T. aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fikret T.'nin cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.