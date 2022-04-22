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Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü!

Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü!
22 Nisan 2022 Cuma 10:41

İki kuzenin arazi anlaşmazlığı kavgası ölümle bitti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 23 yaşındaki Ö.E., tartıştığı kuzeni 28 yaşındaki Latif Ertürk'ü bıçaklayarak öldürdü


Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.E. ile amcasının oğlu Latif Ertürk arasında iddiaya göre arazi sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.E., kuzeni Latif Ertürk 'ü sol kasığından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Ertürk, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri şüpheli Ö.E. ile kavgaya karıştığı öne sürülen babası H.E.'yi (52) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kuzenini öldürdü #cinayet #arazi anlaşmazlığı
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