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Kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı!

Manisa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı

Kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı!
16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle Düz Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga ihbarını telsiz anonsunda alan ve bölgeye yakın olan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru Özgür İşnel hızla oluy yerine gitti.

İşnel birbirlerine bıçak ve sopalarla saldıran tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru İşnel, göğsüne isabet eden bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kavga ile ilgili başlatılan soruşturmada Emre Baysal (21), Mahmut Baysal (15) ve Mahmut Efe (20) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak yaralı polis memurunun tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralı polis memurunun mesai arkadaşları da hastaneye gelerek, ameliyata alınan Özgür İşnel'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kavga #polis yaralanma #manisa polis yaralanma
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