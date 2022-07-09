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Kaybolduktan 11 yıl sonra kemikleri bulundu! Bir şüpheli var!

Aydın'da, 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) evinin garajında zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu olan, Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise cinayet şüphesiyle tutuklandı

Kaybolduktan 11 yıl sonra kemikleri bulundu! Bir şüpheli var!
09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:39

Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 11 sene boyunca Sürmeli'den herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla dosyayı yeniden açıp, çalışma başlattı. Sürmeli'nin bulunması için özel ekip kurulurken, yakınlarının ifadesine başvuruldu, 2 senelik telefon kayıtları incelemeye alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmayla Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kendisine ait evin önünden sinyal verdiğini belirledi.

BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Bölgede inceleme yapan Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Masası ekipleri, savcılık talimatıyla binada arama gerçekleştirdi. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit edilen beton, ekiplerce kırıldı. Betonun altından insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemikler, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 ŞÜPHELİ FİRARİ 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka suçtan Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan, Nesip Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Atacan hakkında bu suçtan da tutuklama kararı çıktı. Dosya kapsamında Barış Atacan'ın annesi ve 1 kişinin de firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan Barış Atacan'ın ablası E.B., ifade işlemleri sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen E.B., tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kemik bulundu #kayıp #nesip sürmeli
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