Kayıp balıkçıyı ararken başka bir ceset bulundu

Muğla'da 5 balıkçının olduğu tekne alabora oldu. 4 balıkçı kurtulurken, 1 kişi kayboldu. Kayıp kişiyi ararken ise başka bir cesete ulaşıldı

Olay Muğla Datça'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre içinde 5 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. 4 balıkçı kendi imkanları ile kurtulurken, 36 yaşındaki Yankı Kocabaş ise kayboldu.

Ekipler evli ve iki çocuk babası Kocabaş'ı arama çalışmaları başlattı. Aramalar sürerken yaklaşık 10 kilometre mesafede bir erkek cesedi bulunduğuna dair bir ihbar geldi. Kayıp balıkçının ailesi tarafından yapılan teşhiste bulunan kişinin kayıp balıkçı olmadığı başka bir kişi olduğu belirlendi.

Sahilde bulunan cesedin yaklaşık 35 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu tahmin edilirken, bir süredir suda kalmaya bağlı olarak vücudunda çürüme ve bozulmalar olduğu belirlendi. Olay yerine gelen, savcının incelemesinin ardından ceset Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, cesedin üzerinde siyah eşofman altı ve çizgili bir çorap bulunduğu öğrenildi.