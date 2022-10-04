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Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu!

Kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu!
04 Ekim 2022 Salı 11:33

Muğla Bodrum'da kayıp olarak aranan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Tolga Yabacı'nın gölette cesedi bulundu

Sazköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Tolga Yabacı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AKUT ekiplerince Yabacı'nın en son göründüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sazköy'deki gölette sabah yapılan çalışmalarda Yabacı'nın cesedine ulaşıldı. Göletten çıkarılan Yabacı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bölgeye gelen Yabacı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bodrum #belediye çalışanı #ölüm #haber
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