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Kayıp genç barajda ölü bulundu!

Denizli Pamukkale'de hakkında kayıp ihbarı yapılan 29 yaşındaki İshak Eskicioğlu 5 gün sonra baraj gölünde ölü bulundu

Kayıp genç barajda ölü bulundu!
26 Mayıs 2022 Perşembe 08:33

Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde gezintiye çıkan kişi, kıyıya yakın bir noktada suda hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, cesedin 5 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İshak Eskicioğlu olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından Eskicioğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Eskicioğlu'nun ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #baraj ölüm #ölüm #kayıp genç #denizli
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