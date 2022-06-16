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Kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu!

Afyonkarahisar'da dün akşamdan beri kayıp olan kadının cesedi su kuyusunda bulundu. 58 yaşındaki Havva Ceylan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak

Kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu!
16 Haziran 2022 Perşembe 14:36

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, dün akşamdan bu yana haber alınamayan Havva Ceylan'ın (58), 5 metrelik su kuyusunda cansız bedeni bulundu.

Bolvadin'e bağlı Büyükkarabağ köyünde ailesiyle yaşayan Havva Ceylan, dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ceylan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, bugün sabah saatlerinde köye yakın bölgede bulunan 5 metre derinlikteki su kuyusunda Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu boşalttıktan sonra Havva Ceylan'ın cesedini çıkardı. Ceylan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Havva Ceylan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #su kuyusu #ölüm #havva ceylan
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