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Kayıp köpek 3 ay sonra çipi sayesinde bulundu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan veteriner hekim Umut Aydınkal'ın sahiplendiği "Golgi" isimli teriyer cinsi köpek, çipi sayesinde kaybolduktan 3 ay sonra Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulundu

Kayıp köpek 3 ay sonra çipi sayesinde bulundu!
14 Aralık 2022 Çarşamba 12:04

Turgutlu'da veteriner kliniği işleten Aydınkal'ın henüz 3 aylıkken sahiplendiği Golgi'ye "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında 3 ay önce çip takıldı. Bir süre sonra yavru köpeği kaybolan Aydınkal, köpeğini bulabilmek için çevresiyle fotoğraflarını paylaştı.

Tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamayan Aydınkal, 3 ay sonra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden gelen telefonla sevinç yaşadı.

Turgutlu'dan 250 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Menteşe ilçesinde sistemde kayıtlı çipin takılı olduğu bir köpeğin bulunduğunu öğrenen Aydınkal, köpeğini teşhis ederek teslim aldı.

Veteriner hekim Umut Aydınkal, köpeği kaybolmadan önce çip takarak evcil hayvan pasaportu için evrakı düzenlediğini söyledi.

Evrakı düzenledikten kısa süre sonra köpeğin kaybolduğunu anlatan Aydınkal, "Sosyal medyada ve hekimlerimizin olduğu bir WhatsApp grubunda arama çalışması yaptım ama bulamadım. Aradan 3 ay geçtikten sonra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevli meslektaşım beni arayıp adıma kayıtlı çip numaralı bir köpeğin Muğla'da olduğunu söylediğinde çok sevindim." diye konuştu.

Golgi'nin şanslı bir köpek olduğunu, kaybolduktan sonra Salihli'de yol kenarında bir hayvanseverin bularak hayatını kurtardığını öğrendiğini dile getiren Aydınkal, şunları anlattı:

"Muhtemelen bir aracın çarpmasına bağlı ayağında kırık oluşmuş. Bakımını üstlenen bu hayvansever, tedavisini yaptırdıktan sonra Golgi'yi Muğla'ya götürmüş ve oradaki bir aileye sahiplendirmiş. Muğla'da çipi okutulunca Golgi'nin benim üzerime kayıtlı olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde 3 aylık sürenin ardından Golgi ile yeniden kavuştuk."

Aydınkal, kayıp köpeğine kavuştuğu günün doğum gününe denk geldiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #köpek #kayıp köpek #haber
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