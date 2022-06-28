CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
0
AYSUN KAYACI YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
AYSUN KAYACI YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
0
İZMİR'DE KÖRFEZ FESTİVALİ
İZMİR'DE KÖRFEZ FESTİVALİ
0
ABD'DE TIR'DAN 50 CESET ÇIKTI!
ABD'DE TIR'DAN 50 CESET ÇIKTI!
0

Kayıp pazarcıyı ortağı öldürmüş!

Çanakkale'de, kayıp olarak aranan pazarcı Hakkı Şahin'i (28) ortağı Gökhan Girgin'in (38), pompalı tüfekle öldürüp, cesedi ormana bıraktığı ortaya çıktı

Kayıp pazarcıyı ortağı öldürmüş!
28 Haziran 2022 Salı 14:49

Ezine ilçesi Sarısöğüt Mahallesi'nde, kısa süre önce sözlendiği ve bayramda nişanlanacağı öğrenilen Hakkı Şahin için yakınları, 24 Haziran'da güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesi Kızılelma köyünde sinyal verdiğini tespit etti. Şahin ile en son görüşen ve bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Girgin, 21 Haziran'da Hakkı Şahin ile 17 SV 090 plakalı araçla Çan'ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Şahin'i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aletiyle birlikte de olay yerine bırakıp kaçtığını söyledi. Şüpheli Gökhan Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Girgin’in tarif ettiği, Kızılelma köyü yakınlarındaki ormanda arama yapan jandarma ekipleri, Hakkı Şahin'in cansız bedenine ulaştı. 8 gün sonra bulunan Şahin'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Gökhan Girgin'in, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ölüm #ceset
Önceki Haber
Camide Çav Bella davasında ikinci kez beraat!
Sonraki Haber
Koca: Koronavirüs vaka sayısı 2 haftada 3 kattan fazla arttı!
Marmaris'te ormanı yakmadan önce marketçiyi tehdit etmiş!
Marmaris'te ormanı yakmadan önce marketçiyi tehdit etmiş!
0
Marmaris'te yanan alanda hayvanları için mücadele
Marmaris'te yanan alanda hayvanları için mücadele
0
Maden mühendisi evinde ölü bulundu!
Maden mühendisi evinde ölü bulundu!
0
Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu!
Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu!
0
Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!
Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!
0
Kaza yapan araçlar kaldırımdakilere çarptı: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralı
Kaza yapan araçlar kaldırımdakilere çarptı: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.