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Kayıp tekstil işçisi ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olan tekstil işçisi Mesut Durmuş'un (29) sabah, gölette cesedi bulundu. Durmuş'un alkolün etkisiyle gölete düşüp öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Kayıp tekstil işçisi ölü bulundu
20 Aralık 2021 Pazartesi 14:45

Sabah saatlerinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde ceset görenler, 112 Acil'e ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın dalgıçları, gölete girerek erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, dün kaybolan bekar tekstil işçisi Mesut Durmuş'a ait olduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Durmuş'a ait olan 20 AEG 325 plakalı minibüste de inceleme yaptı. Durmuş'un gece baraj kenarında içtiği alkolün etkisiyle gölete düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölüm #ceset #tekstil işçisi
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