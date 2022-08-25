Kaza geçiren İbrahim Tatlıses araçta sıkıştı! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Muğla'da kaza geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses ekipler tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kaza sırasında kızının da yanında olduğu ifade edildi.

ARAÇTAN KURTARILDI

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi.

Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DEMET AKALIN, HASTANEYE GELDİ

Öte yandan Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, kazada yaralanan İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti.