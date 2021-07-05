ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0
BAHÇEDE İLK TUR!
BAHÇEDE İLK TUR!
0
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
0
TOPUKLU ASKER!
TOPUKLU ASKER!
0

Kaza ihbarına giden polis, kazada can verdi!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Derbent köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında görev yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Alışkan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı

Kaza ihbarına giden polis, kazada can verdi!
05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:06

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Derbent köyü kavşağında meydana gelen kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti. Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #trafik kazası #kaza #polis kaza ölüm
Önceki Haber
İzmir'de iki aile kavga etti: 5 kişi yaralandı
Sonraki Haber
Faizsin ev satan 29 şirket kapandı. Peki vatandaşlar ne yapacak?
Otogarda aşı için bağıran sağlıkçıya soruşturma!
Otogarda aşı için bağıran sağlıkçıya soruşturma!
0
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
0
Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu
Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu
0
Tekne faciasında kaptana gözaltı!
Tekne faciasında kaptana gözaltı!
0
İkiz kız kardeşlerin istismar davasında, tüm sanıklar tahliye oldu!
İkiz kız kardeşlerin istismar davasında, tüm sanıklar tahliye oldu!
0
Boğazını kestiği karısına cezaevinden aşk mektupları gönderiyor!
Boğazını kestiği karısına cezaevinden aşk mektupları gönderiyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.