Kaza yapan araçlar kaldırımdakilere çarptı: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen minibüs ile otomobil çarpıştı. Savrulan 2 araç, yolun karşısına geçmeyi bekleyen yayalara çarptı. Kazada kaldırımdaki Ömer Faruk Bakan (46), Kumral Özkaya (34) ve bebek arabasındaki Amine Azra Bakan (1) ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Amine Azra bebek, hastanede hayatını kaybetti. Alkollü olduğu tespit edilen minibüs sürücü Ender Başkafa gözaltına alındı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Kapucu (59) yönetimindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ender Başkafa'nın (47) kullandığı 20 ABH 46 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan 2 araç, yolun karşısına geçmeyi bekleyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BİRİ BEBEK 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, kaldırımda yaralanan Ömer Faruk Bakan, Kumral Özkaya ve bebek arabasındaki Amine Azra Bakan'ı, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada otomobil içinde sıkışan Hilal Öğünç (36), Zülal Öğünç (13), Gül Gök (33), Onur Gök (33) ve Yağız Gök (7) de itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Denizli ve Servergazi devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Amine Azra bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada 1.57 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücü Ender Başkafa, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AZRA BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı kazada Ömer Faruk Bakan'ın (46) bebek arabasındaki kızı Amine Azra Bakan'ın (1) ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü minibüs sürücüsü Ender Başkafa (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

8 AYLIK BEBEĞİ SEZARYEN İLE ALINACAK

Kazada bacağı ve kalçasında kırıklar oluşan 8 aylık hamile Kumral Özkaya'nın (34) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olması gerektiği için bebeğinin sezaryen ile alınacağı öğrenildi. Öte yandan hastanelerde tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.