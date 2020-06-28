Kazada hayatını kaybeden Asteğmen Ekerel, Muğla'da toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asteğmen Taylan Ekerel (26), Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fethiye'ye getirilen Ekerel için Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ekerel'in yakınları ve ilçe halkından helallik istendi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Ekerel'in cenaze törenine, yakınları ile Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen ve vatandaşlar katıldı. Ekerel'in terhisine bir gün kala geçirdiği kazada hayatını kaybettiği belirtildi.